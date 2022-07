Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador que ayer se reunió con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier luego de lo cual tomó la decisión de reforzar el plan anti inflacionario.

“La instrucción es mantener la política energética de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. Lo segundo es una revisión de los alimentos de la canasta básica. O sea, vamos a hablar con productores, con distribuidores para que nos sigan ayudando a que estos alimentos de la canasta básica no aumenten. Lo tercero es revisar la situación de alimentos que no están en la canasta básica, pero están aumentando”.

La cuarta medida es quitar aranceles en alimentos que estén subiendo de precio y que se puedan importar. Y la quinta es aplicar una política de tarifas para que se mantengan o incluso bajen, en lo referente a transporte de mercancías. (Por Arturo García Caudillo)