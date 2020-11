Aparece un quinto jugador del Guadalajara involucrado en la investigación por violación, que se le sigue al futbolista, Dieter Villalpando, quien por cierto, no ha sido citado a declarar en el proceso que está plagado de inconsistencias, informó a Notisistema el abogado del futbolista, Enrique Venegas.

“En la carpeta aparece otro jugador también, ¿Otro jugador además de los que ya conocemos públicamente?, si el estaba dormido en su casa y también aparece en la carpeta, es lo que te digo que tiene muchas inconsistencias el tema, o sea, poner las cosas en su lugar y contextualizar bien las cosas, citan una persona que estaba en otro municipio, porque el reside en Tlajomulco y estamos en Zapopan, donde imputan la violación, hay muchas cositas que ya no puedo entrar más en detalle”.

El abogado considera injusto que se haya separado a los futbolistas del equipo siendo que hasta el momento la autoridad no les ha podido comprobar nada, además de Villalpando están apartados del plantel rojiblanco: José Juan “Gallito” Vázquez, Javier la “Chofis” López y Alexis Peña.

(Por Manuel Trujillo Soriano).