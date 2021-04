Tras permanecer privados de la libertad por casi una semana, este miércoles se reporta la localización con vida de los hermanos Aguilera Montiel.

Familiares de Santiago y Arturo indicaron que durante la madrugada fueron liberados por sus captores y por sus medios regresaron a su casa.

Habla Adriana Montiel, madre de Arturo y Santiago.

“Ellos llegan realmente solos, llegaron solos aquí a casa. Están bien de salud, muy asustados pero sí se encuentran bien. Pues realmente no hemos podido platicar mucho con ellos llegaron muy cansados y muy asustados. Realmente no hemos platicado detenidamente sobre lo sucedido. No tengo cómo agradecer que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos a la marcha, de estar preguntando, de estar posteando, de compartir en el Facebook”.

Por su parte el gobernador Enrique Alfaro aseguró en redes sociales que la presión por parte de las autoridades para esclarecer el crimen llevó a los delincuentes a “doblar las manos” y liberar a las víctimas. (Por José Luis Escamilla)