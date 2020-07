Siguen apareciendo positivos previo al inicio del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX. Mediante un comunicado la Liga MX informó que Chivas presenta el caso de tres integrantes infectados.

Se explica que de acuerdo al protocolo, el Guadalajara realizó 52 pruebas de detección de coronavirus a todo el plantel incluidos los miembros del cuerpo técnico y staff, con saldo de tres positivos. No se da a conocer el nombre, pero se refiere que son asintomáticos. Actualmente está en cuarentena el técnico Luis Fernando Tena por dar positivo.

Además también la Liga MX informó este martes que el Atlas tiene cinco casos positivos de coronavirus, tras haber realizado 87 pruebas a todo el plantel, incluyendo el primer equipo, la Sub 20 y sus respectivos cuerpos técnicos. Al momento la directiva no ha dado a conocer si hay jugadores del primer equipo y sus nombres. (Por Martín Navarro Vásquez)