Estacionarse en torno al Auditorio Benito Juárez para vacunarse contra el Covid cuesta entre 30 y 100 pesos, según si es cochera, calle o banqueta.

Los viene-viene y vecinos del lugar han acaparado todas las calles en esta jornada de vacunación para apoderarse de cualquier lugar y rentarlo a diferentes precios, aquí por ejemplo las tarifas.

“Ese en 70 es en cochera y 50 el lugar -¿Hay de a cien?- hay de cien, sí, las cocheras también -¿más cercano al Auditorio?- más cercano y depende de la camioneta que traigas, ¿oye, y no les dice nada la gente de Movilidad o del Ayuntamiento?, no”.

Llegar al Auditorio Benito Juárez esta tarde es más que caótico, ya que además de que no hay cocheras o no hay estacionamiento, el conflicto vial comienza desde el Periférico. (Por José Luis Jiménez Castro)