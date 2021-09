Mientras adentro del Auditorio Benito Juárez la vacunación para jóvenes de 18 a 19 años es rápida, afuera estacionarse es un verdadero suplicio.

Todos los lugares en plena calle siguen tomados por apartalugares, un solo espacio no queda libre, y todos, todos, tienen precio.

“Estoy dando vueltas y vueltas, no hay lugar, puro apartalugar. En las casas toda la gente tienen su botes y no hay estacionamiento, ya llevo una hora y nomás no me puedo estacionar -¿Cuánto le cobran los apartalugares?- De 50 pesos hasta 100”.

Esto hace que decenas de familiares que esperan a sus hijos ya vacunados, tengan que dar una y otra y otra vuelta entorno al Auditorio Benito Juárez colapsando la vialidad ante la nula presencia de las autoridades. (Por José Luis Jiménez Castro)