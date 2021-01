El incidente ocurrido este lunes por la mañana en la Cruz Verde Ruiz Sánchez donde una persona agónica fue abandonada en el suelo, frente a la rampa de urgencias del puesto de socorros, se trató de un hecho extraordinario, mencionan comerciantes y vecinos del lugar, quienes explican que si bien no se aprecia en los videos que circulan en redes sociales, los médicos sí le prestaron atención médica de inmediato a esta persona.

Habla un testigo de este hecho:

“Sí, o sea yo creo han de haber sido pues como menos de cinco minutos que estaban le digo, la persona esta diciéndole a una de las paramédicas que lo atendiera y ya después le digo que salieron unos médicos que están en la mera urgencia, bueno, no se que cargo tengan ahí, y ya ellos con guantes y todo, salieron, yo desde aquí noté que lo estaban atendiendo”.

Paramédicos no quisieron hablar mucho del tema, sólo mencionaron que nunca les había tocado una situación similar como la que ocurrió ayer. (Por Héctor Escamilla Ramirez)