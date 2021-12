Celebra el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, haya desistido de ratificar la denuncia en contra de seis consejeros del INE.

“¡Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez!, que presenta una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo consideran excesivo, y él dice me retracto o ya no continuo con la denuncia, no sé qué procedimiento utilizó, que no va a ratificarla. Entonces ya, pero qué bien que lo hizo. O sea, porque primero, no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura”.

Sin embargo, criticó que en su momento los que hoy salieron en defensa del INE, no hayan dicho nada cuando a él lo desaforaron en 2005. (Por Arturo García Caudillo)