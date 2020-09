El INE quería censurarlo, pero el Tribunal Electoral le dio la razón y las Mañaneras continuarán llevándose a cabo, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De acuerdo al Tribunal Electoral, estas conferencias, estos diálogos circulares, no interfieren con los procesos electorales, eso fue lo que resolvió el tribunal, por lo mismo no se considera propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información. Nos querían limitar para que no informáramos, eso era censura”.

Por otro lado, aplaudió la aprobación en la Cámara de Diputados, de la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución pues, aunque en realidad no se elimina el fuero presidencial, según el Ejecutivo, eso fue lo que ocurrió, y por ello es un hecho histórico.

“Este es un hecho histórico, es quitar un fuero que existe desde 1857”. (Por Arturo García Caudillo)