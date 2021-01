Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto anunciado por su homólogo estadounidense, Joe Biden, para otorgar ciudadanía a migrantes.

“Está proponiendo una iniciativa de Ley para regularizar a residentes mexicanos y de otras nacionalidades que están viviendo en Estados Unidos, dice que, a partir del primero de enero del 21, y van a dar facilidades para que haya esa regularización a mexicanos, que pueden tener la doble nacionalidad. Entonces no tenemos nosotros nada que objetar, al contrario, coincidimos”.

Aseguró que no hay ninguna amenaza en contra de México, y que los que apuestan porque haya un enfrentamiento con el gobierno de Biden, se van a quedar con las ganas. De hecho, añadió, no hay ningún tema urgente a tratar, existe comunicación entre funcionarios de ambos países, y ni siquiera hace falta que vuelvan a hablar. (Por Arturo García Caudillo)