Aunque apenas se están familiarizando con las rutas y los horarios, médicos y enfermeras aplauden que se haya dispuesto un sistema de transporte para trabajadores del sector salud, pues cada vez se replicaban más que no los dejarán abordar a los camiones o incluso que fueran molestados por usar batas, filipinas, uniformes o cubrebocas.

Esto comentan trabajadoras del Hospital Civil:

“Bueno, ha habido más ventaja porque a mí me tocó de las que nos bajaron del camión la gente ahí en la 110. Yo fui una de las que nos bajaron, si”.

“Pues apenas estoy enterándome que ruta me lleva y no las he utilizado, pero se me hace pues una excelente opción para nosotros que no nos, pues más seguridad sobre todo”.

El sistema Conexión Médica trabaja con tres rutas y 18 unidades. Cubren tres horarios de entrada y salida de los galenos y enfermeras en clínicas del IMSS, Hospitales Civiles y del sector salud estatal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)