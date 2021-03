La aplicación de sanciones en el SIAPA no es pareja en todas las colonias de Guadalajara, prueba de ello es que mientras se ordenó clausurar las tomas de agua en camellones de la colonia Jardines del Sur en Isla Pantenaria y Rosario Castellanos al sur de la ciudad, en la colonia Jardines del Bosque el sistema dejo todas las tomas abiertas en los jardines del parque Ciudad de Guatemala ubicado entre entre las calles paseo de la Arboleda Sol y Eclipse donde choferes de plataforma, carros y camiones de empresas toman el agua para lavar sus unidades.

Prueba de este desperdicio de agua que no se sanciona es la patrulla de seguridad privada de la empresa multisistemas de seguridad que un grupo de guardias lavaron con manguera la mañana de este miércoles aprovechando la toma de agua que es para uso exclusivo del parque.

Llama la atención que la empresa de seguridad privada se encuentra en avenida arboledas y Mariano Otero pero los policías de seguridad privada lavan sus patrullas a cuatro cuadras de distancia donde nadie les cobra ni mide el agua y aquí el SIAPA no se aparece.(Por Victor Montes Rentería)