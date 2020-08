Para las mismas acusaciones, criterios distintos.

Así es como se puede resumir la situación de los elementos de la Fiscalía de Jalisco que fueron imputados luego de las detenciones ilegales ocurridas el pasado 5 de Junio durante una manifestación en las inmediaciones de la calle 14.

El pasado 9 de Junio el comandante Salvador Perea y el policía Raúl Gómez fueron vinculados a proceso por los delitos de abuso de autoridad y robo calificado.

Sin embargo no ocurrió lo mismo con los comandantes Arnoldo Figueroa, Francisco Ordóñez y Adrián Carrillo, quienes el viernes pasado acudieron a la audiencia de vinculación y el juez que atendió la carpeta de investigación determinó que no había elementos para vincularlos a proceso también por abuso de autoridad.

Aunque se trata de la misma carpeta de investigación y que en teoría el agente del Ministerio Público integró la carpeta de la misma forma, las resoluciones judiciales no fueron iguales. (Por José Luis Escamilla)