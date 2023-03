Esta mañana se aplicaron las primeras multas por no verificar a los propietarios de vehículos con placas terminación uno.

A media mañana sumaban una veintena de autos sancionados en el módulo instalado afuera del parque González Gallo en la calle Salvador López Chávez, al oriente de la ciucad.

El airector de la Agencia Integral de Emisión de Emisiones AIRE, Javier Sierra, indica que habrá módulos itinerantes de supervisión en la Zona Metropolitana.

“En cada módulo estamos en estos momentos cuatro de la agencia AIRE, cuatro de la Secretaría del Medio Ambiente, hay dos de la Secretaría de Transporte, y ocho oficiales de la Policía Vial -¿Esta semana dónde más habrá módulos?- Eso no de lo podemos compartir en estos momento, pero se van a ir enterando conforme vayan pasando. Todos los días va a haber módulos -¿En toda la Zona Metropolitana?- En toda la Zona Metropolitana y en todos los municipios obligados”.

Los automovilistas de placas terminación dos que no hayan verificado en febrero, serán multados a partir de abril. (Por Claudia Manuela Pérez)