Esta tarde se aplican las últimas mil 200 vacunas contra el Covid aquí en el Centro de Tlaquepaque: 300 en El Refugio y 900 en IPEJAL.

De esta manera, termina la semana de vacunación en la Villa Alfarera aunque no faltan los que a esta hora todavía se quieren vacunar sin ni siquiera vivir en Tlquepaque.

“-Sentadita, ¿qué espera?- Pues que me den la vacuna, la segunda dosis, acabo de escuchar que están poniéndola a las personas que no son del municipio de Tlaquepaque, entonces, yo me vine a vacunar y me la están negando -¿De dónde es usted?- De Guadalajara”.

A estas alturas, tanto el IPEJAL como el Centro Cultural El Refugio del primer cuadro de Tlaquepaque lucen irreconocibles: sin filas, sin tumultos y sin caos vial. (Por José Luis Jiménez Castro)