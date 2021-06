Por primera vez un particular fue sancionado por el ayuntamiento de Guadalajara con el monto máximo por violar la Ley Antirruido. Se trata de un vecino de la colonia Santa Eduwiges a quien le aplicaron una sanción de 44 mil 810 pesos.

En caso de que la multa no sea pagada, la sanción se convierte en un crédito fiscal que se incorpora a la cuenta del predial. La multa sólo se aplica a vecinos reincidentes. La directora de Justicia Cívica de Guadalajara, Ana Isabel Robles Jiménez, comentó que primero se busca la conciliación.

“En ese sentido se hace primeramente una invitación de la Unidad de Mediación que nosotros tenemos a efecto de que vayan a platicar entre los vecinos os vecinas que se quejaron y la parte digamos en este caso infractora”.

En las últimas dos semanas se han entregado 54 apercibimientos a vecinos reincidentes y podrían ser sujetos también a sanción de no bajarle al volumen. El nivel que se tiene que pasar para recibir castigo es de 55 decibeles. (Por Héctor Escamilla Ramírez)