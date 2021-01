El presidente deportivo del Cruz Azul, Álvaro Dávila, dijo en entrevista con Javier Alarcón, que se aplicará al delantero uruguayo, Jonathan “Cabecita” Rodríguez, la sanción económica más fuerte que contempla el reglamento del club y la deportiva la definirá con el entrenador, Juan Reynoso, después de que el goleador fue exhibido en un video con ropa de concentración en una fiesta, en plena pandemia.

“Mañana hay que sentarse con Juan para evaluar la sanción deportiva, la económica revisando el reglamento pero si aplicando la sanción más fuerte que pueda haber. No creo que pueda estar, digo me estoy adelantando a algo que si me gustaría evaluarlo con Juan, no?”.

Reconoció el dirigente de la Máquina que sí escuchan ofertas por el “Cabecita” Rodríguez y que busca concretar el arribo de dos refuerzos antes de que se cierren los registros del presente torneo de la Liga MX; un central y un delantero.

