Los adultos mayores que a partir de enero acudan a vacunarse a algunos de los macromódulos de la Zona Metropolitana para recibir su refuerzo contra el Covid, deberán llevar dos documentos: una hoja con el expediente de vacunación, que se descarga de la página federal mivacuna.salud.gob.mx y la hoja de la cita tramitada en la plataforma estatal: vacunacion.jalisco.gob.mx.

Sobre los problemas que han presentado algunas personas por datos equivocados en la página de expediente federal o que no pueden descargarlo, el encargado de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, Angel Nuño Bonales, señaló que no dejara de atender a la gente.

“Lo importante es pues no perder la oportunidad de vacunarse, los puntos de vacunación también estarán las personas de Secretaría del Bienestar quienes de manera puntual y tu lo has visto atienden estos casos”.

Garantizó el funcionario que hay suficientes dosis disponibles en Jalisco para la aplicación de la vacuna de refuerzo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)