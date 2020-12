Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a dos mujeres, sobre quienes pesaba una orden de aprehensión, acusadas de alterar la escena de crimen en el sitio del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta.

En un escueto comunicado donde no se especifica si las mujeres son empleadas del bar Distrito 5, se menciona que las implicadas son María “N” y Cassandra “N”, quienes a decir de la Fiscalía, participaron en diversas acciones para alterar las evidencias del ataque ocurrido el pasado 18 de diciembre.

Se informó que las dos mujeres fueron detenidas este martes y acusadas del delito de encubrimiento. De momento no se han realizado detenciones de los autores materiales o intelectuales de este crimen. (Por Héctor Escamilla Ramírez)