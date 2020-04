En una sesión convocada específicamente para discutir este tema, el Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría, tanto en lo general como en lo particular, la Ley de Amnistía. La oposición reclamó que la orden de aprobarla vino de Palacio Nacional. Sin embargo, senadores de Morena, como Héctor Vasconcelos, no tuvieron empacho en reconocer que sí respondieron al llamado de su líder.

“Que yo vine a esta sesión convocado por la presidenta Mónica Fernández, por mi coordinador, Ricardo Monreal, y les mentiría si no les digo que principalmente convocado por Andrés Manuel López Obrador, que reconozco como nuestro líder, mío, y no tengo la menor duda de que mis compañeros vinieron también convocados principalmente por nuestro liderazgo”.

Mediante este documento se permitirá la liberación anticipada de primo delincuentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y aquellos que no hayan cometido delitos graves. Pasa al Ejecutivo Federal para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)