El Consejo General del INE aprobó los lineamientos para la celebración de una eventual Revocación de Mandato en el 2022, sin embargo, aclara el consejero presidente Lorenzo Córdova, esto no significa que el Instituto Electoral esté usurpando las funciones del Poder Legislativo.

“Debo decir que todas y todos en esta mesa tenemos claro que hay avances en el Congreso de la Unión en la elaboración de una Ley Federal de Revocación de Mandato, incluso propuestas de dictamen ya realizadas sobre ello. En ese sentido, las consejeras y consejeros electorales reiteramos nuestra disposición para que cuando esa ley sea expedida y publicada, se adecúen los lineamientos que hoy estamos conociendo para que sean compatibles con la ley que en su caso sea aprobada por el Congreso. El INE no pretende legislar ni sustituir al Congreso en sus facultades constitucionales. No lo pretende”.

Los lineamientos son la base, agregó, mediante la cual el INE podrá solicitar recursos para la organización de este ejercicio. (Por Arturo García Caudillo)