El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, por mayoría, las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución en materia de fuero, gracias a las cuales el presidente de la República podrá ser juzgado por diversos delitos, y no solo por traición a la Patria, como explica el senador morenista, Martí Batres.

“Eso es lo fregón de esta reforma, que el presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito, porque nunca en la historia de México se ha planteado constitucionalmente que el presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito, ¿cómo no va ser un avance?, ahí está la modificación profunda”.

Pasa a los congresos estatales para su revisión y probable ratificación. (Por Arturo García Caudillo)