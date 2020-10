Por mayoría, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la procedencia de la Consulta Popular para juzgar a los ex presidentes, y convocar a los ciudadanos a participar en ella. La oposición insistió en que es un sinsentido llevar a cabo este ejercicio, y por ello, la legisladora panista Xóchitl Gálvez convocó al partido en el poder y a sus seguidores, a no tirar el dinero.

“Fájense la falda y los pantalones, junten las pruebas suficientes y denuncien a todos los personajes, a todos, desde el que crean que es el más corrupto, hasta el actual Pío López Obrador, porque ese sí entra en la caja de los corruptos”.

Pasa a la Cámara de Diputados para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)