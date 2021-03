En votación dividida, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, gracias a la cual las plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad tendrán prioridad por encima de las particulares. El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, advierte que esta modificación va contra los tratados internacionales, daña el medioambiente, y es inconstitucional.

“Y si de verdad quieren revisar el neoliberalismo, revisemos la Constitución. Eso es lo que tenemos que hacer, una reforma constitucional que replanteé inteligentemente el control, soberanía, regencia del Estado, con la participación de la iniciativa privada, de la inversión extranjera, pero, sobre todo, que le podamos decir a las generaciones por venir, que no fuimos aquellos que contaminaron el ambiente echándoles a perder la vida. Así no se puede”.

Pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)