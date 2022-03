La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado aprobó la comparecencia del auditor estatal, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, tras los señalamientos de que hay una parálisis en la operación de este ente revisor. De momento no se ha definido la fecha y hora para esta actividad. Lo explica el titular de la comisión, el emecista, Higinio del Toro.

“Que no es un asunto de linchar a nadie, es un asunto de que se nos informe los trabajos que están haciendo, cuáles son los resultados de la auditoría, qué a porcentajes de avances, ellos ahorita tienen la responsabilidad de revisar el tema de las cuentas públicas de los municipios, aquí al Congreso ya nada más se le informa”.

El diputado señaló que legalmente no están facultados para citar a comparecer a los miembros del comité coordinador del sistema estatal anticorrupción, sin embargo harán la invitación a cada uno de ellos para que presenten logros y avances obtenidos en la materia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)