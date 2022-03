Por mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con la cual se dará preferencia de paso a los peatones, primero, y luego a los ciclistas, vehículos no motorizados y transporte público, antes que a los coches particulares. Además, se crea el Sistema Nacional de Movilidad, el cual, a propuesta del priísta Ildefonso Guajardo, incluirá a la Secretaría de Economía.

“¿Por qué es importante incluir a la Secretaría de Economía en el Sistema Nacional? Porque la Secretaría tiene que estar en la definición y en la planeación de la tecnología y el desarrollo de los nuevos vehículos y sus sistemas de seguridad. El no tener a la Secretaría de Economía dentro del sistema estaríamos dejando fuera de él a quienes representan el futuro del desarrollo tecnológico de la producción de vehículos en México”.

Se regresa al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)