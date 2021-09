El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato, mediante la cual se regulará esta figura de participación ciudadana. La intención es otorgar herramientas a los mexicanos para remover al titular del Ejecutivo si acaso no cumple con las expectativas, como explica la diputada panista María Teresa Castell.

“La revocación de mandato debe de ser un mecanismo que permita el empoderamiento de los ciudadanos al otorgarles la posibilidad de solicitar la conclusión anticipada de las funciones del presidente de la República en el desempeño de su cargo. Por lo tanto, es nuestra obligación establecer reglas claras para que no se manipulen estos mecanismos de participación y decisión ciudadana. Que quede muy claro que no permitiremos que el titular del Poder Ejecutivo Federal intente utilizar este mecanismo como campaña electoral para engañar y manipular a la ciudadanía”.

Pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)