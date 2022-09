Luego de poco más de ocho horas de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, tanto en lo general como en lo particular, la reforma constitucional para alargar el plazo, hasta el 2028 para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública. La proponente, diputada del PRI, Yolanda de la Torre explicó sus motivos.

“No, no se trata de hacerle el trabajo político a Morena, esto no es político, esto es por el bien más preciado que tenemos que garantizar, y es la seguridad de las familias mexicanas, de eso estamos hablando, sólo y solamente de ello, la seguridad de las familias mexicanas, y aquí tenemos una gran responsabilidad”.

Pasa al Senado de la República para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)