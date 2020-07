El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, con 290 votos a favor y 71 en contra, la reforma a la

Ley de Adquisiciones, mediante la cual el Gobierno Federal podrá comprar medicinas e insumos en el extranjero. La legisladora priísta Ximena Puente, aseguró que con esta modificación se le acabará los pretextos a la 4T.

“Con esta reforma, el gobierno ya no tendrá pretextos para garantizar medicamentos a las personas que padecen cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, VIH, entre otras. Además, podremos contar, con oportunidad, con la vacuna del coronavirus cuando esté lista en el mundo. Pero no se confundan, el gobierno no puede convertir esta excepción en una regla o práctica cotidiana, ni tampoco violentar acuerdos comerciales que México ha suscrito con diversos países”.

Pasa al Senado de la República para su revisión. (Por: Arturo García Caudillo)