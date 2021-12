Por mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó autorizar a los trabajadores permiso especial para que puedan acudir a votar el día que se celebre la Revocación de Mandato. Sin embargo, dice el coordinador del PRI en San Lázaro, se trata de un ardid electoral de Morena.

“Acá es, la verdad, un truco publicitario de Morena. No puedo asumir yo posición de mi partido, pero yo aconsejaría que nadie fuera, que lo dejáramos solo, ¿por qué? Pues porque en las calles se está diciendo ratificación y nosotros votamos revocación. Y no hay tampoco, y eso hay que reconocerlo, un clima de ingobernabilidad que nos lleve a una ruptura del orden jurídico. Estamos desprestigiando, no nosotros, el país, una institución, desprestigiando una institución”.

Cabe destacar que el dictamen se aprobó con 397 votos a favor y 70 en contra, todos del PRI. Pasa al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)