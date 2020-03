El Senado de la República aprobó en comisiones el dictamen para regular el uso lúdico y medicinal de la cannabis. Sin embargo, dice la ex canciller, Claudia Ruíz Massieu, el documento está incompleto y no presenta una visión equilibrada.

“Nos hubiera gustado un dictamen que se avocara primero realmente a la despenalización efectiva de la posesión de la cannabis, y que atendiera también a la regulación equilibrada del uso personal por la población adulta; que asumiera la cuestión del tránsito de un mercado ilegal a su legalización, con las particularidades que requiere el interés público y nuestra realidad, también atendiendo a una diferencia en la geografía nacional”.

Tampoco incluye, asegura, la nueva vertiente económica, y contiene disposiciones que no apoyan la actividad de los pequeños productores, ni a los campesinos. (Por Arturo García Caudillo)