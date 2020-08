Diputados locales le quitaron la caducidad a los delitos por corrupción en Jalisco, al menos en el paso del dictamen por comisiones.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales dio luz verde a una reforma para que las conductas relacionadas con desvío de dinero público pueda investigarse y sancionarse sin importar cuánto tiempo haya pasado, informa el diputado, Héctor Pizano.

“Este ejemplo en particular es buscar que no importa el tiempo que pase, quien atente contra el dinero público o se haga de dinero de forma indebida para efecto de beneficiar o aprovechar su espacio para beneficiar a un tercero, pues la verdad, pueda ser sometido a un proceso penal”.

Actualmente, delitos como cohecho vencen a los cuatro u ocho años, mientras que el enriquecimiento ilícito es vigente por diez años.

La reforma aprobada en comisiones no aplicará para las investigaciones que ya están en curso. (Por Mireya Blanco)