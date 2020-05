A unas horas de que se venciera el plazo legal para su aprobación, diputados locales dieron luz verde a la nueva ley de educación en Jalisco, que descarta las evaluaciones docentes en el estado, regula el uso de celulares entre los alumnos y crea un Consejo Técnico Ciudadano.

La presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso local, Mara Robles, informa que el Consejo Técnico Ciudadano estará conformado por cinco especialistas, electos por los diputados, cuya tarea será realizar recomendaciones sobre los planes y programas de estudio.

La nueva ley regula el uso de dispositivos electrónicos como celulares o tabletas entre los alumnos, pero no prohíbe ingresar con ellos a los planteles ni usarlos en el salón.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es abrirles el horizonte y mostrarle que existen contenidos de alta calidad que no son narcocorridos, que no son pornografía infantil, tenemos que protegerlos de la pederastía y tenemos que lograr que no sean vícitmas de trata y de abuso infantil y eso cómo se va a lograr enseñandolos a usar las herramientas con uso pedagógico”.

Los contenidos digitales serán regulados por las autoridades educativas y los propios docentes. (Por Mireya Blanco)