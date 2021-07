La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con 29 votos a favor y 5 en contra, convocar a un periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo este viernes en ambas cámaras. De acuerdo al dictamen, quedaron fuera de discusión los desafueros del fiscal de Morelos; y de los diputados Benjamín Huerta, de Morena; y Mauricio Toledo, del PT. Ante esta situación, la panista Xóchitl Gálvez, expresó.

“Yo lo que sí quisiera es, de una vez aprovechemos, no sea que se vaya a volver a enredar el tema y no vaya a volver a haber periodo extraordinario. Entonces, hoy mismo, podemos resolver el tema que en el próximo periodo extraordinario se discutan los desafueros. No le demos tantas vuelvas, ni nos ofendamos”.

Sin embargo, su petición no fue escuchada, y por tanto, los temas a discutir este periodo serán: para los diputados, la ratificación del secretario de Hacienda y la postergación de la entrada en vigor de la reforma sobre subcontratación. En el Senado, ratificación del nombramiento del secretario de la Función Pública, y en su caso, lo que aprueben en San Lázaro sobre outsorcing. (Por Arturo García Caudillo)