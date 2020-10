Para evitar que las vialidades se obstruyan durante horas, diputados locales aprobaron en comisiones la reforma que permitirá mover automóviles cuando haya choques lamineros, y que estos sean atendidos por un grupo especial de la Secretaría del Transporte en lugar de la Policía Vial.

El presidente de la Comisión de Movilidad, Jonadab Martínez, explica que cuando solo sean daños materiales se priorizarán los acuerdos entre particulares y solo se irán al corralón los automóviles que no tengan seguro.

“Que propone esta iniciativa, en cambio de lo que sucede actualmente, es que si los particulares no llegan a un acuerdo llegue una autoridad a tratar conciliar con mecanismos de justicia alternativa, en caso de que no haya conciliación el único auto que será remitido a un depósito vehicular es el que no garantice la reparación del daño”.

El grupo especial de la Secretaría de Transporte podrá emitir opiniones técnicas sobre la causalidad del accidente y facilitar un acuerdo entre las partes. (Por Mireya Blanco)