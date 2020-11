El Senado de la República aprobó en lo general, por mayoría, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, la expedición de la Ley Federal para la regulación del cannabis. La legisladora jalisciense Verónica Delgadillo, asegura que con esta legislación se dejará de criminalizar y se beneficiará a miles de mexicanos.

“¿Quién está detrás de todo esto?, ¿quién se beneficia en nuestro país con que el consumo de la mariguana sea ilegal?, por que México no, las personas no, los consumidores no, los hombres del campo no, las mujeres del campo no, los empresarios y las empresarias no, las personas con enfermedades crónicas no. ¿Quién se beneficia, quién gana con todo esto?, pues quien gana es el narco, la criminalización, la desigualdad, la pobreza, y como lo decía, las cárceles llenas de personas pobres. ¿Y porqué seguir así?, ¿porqué seguir haciendo todo mal?”.

Continúa la discusión de los artículos reservados. Se registraron 155 reservas. (Por Arturo García Caudillo)