La Fiscalía del Estado integró de manera exhaustiva y profesional la carpeta de investigación que permitió el desafuero del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, por lo que existe plena confianza de que su actuación será expedita, sentencia la diputada de Hagamos, Mara Robles.

“Sí confío, sí confío porque verdaderamente el día de ayer pude ver una carpeta de investigación exhaustiva. Pude notar un enorme trabajo. Tu sabes que no soy de ninguna manera incondicional de la fiscalía, que yo he pedido la renuncia del Fiscal por el caso de los jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente en las manifestaciones del siete de junio y que reclamé la violación de los derechos humanos, de tal manera que yo no actúo por considera, pero reconozco cuando las cosas se hacen bien”.

El ahora ex-magistrado Covarrubias Dueñas está acusado de corrupción de menores y abuso sexual infantil.

Mara Robles señala que la sanción para estos delitos es de uno a cuatro años de prisión. (Por Gricelda Torres Zambrano)