La presidenta del grupo de motociclistas Rodando y Creando Cultura, Elizabeth Rodríguez, asegura que la iniciativa del Ayuntamiento de Guadalajara de prohibir la circulación de motocicletas con dos tripulantes en el Centro de la ciudad se echará para atrás porque es violatoria de los derechos humanos.

No va a proceder, es ilegal, claro que van a seguir haciendo eso, ya hablamos con los demás regidores, se tiene que, pues se tienen que sumar todos y estar de acuerdo, pero ya hablamos con los demás regidores y están en contra de esa iniciativa”.

Dice que esa no es la manera de combatir la inseguridad de la ciudad porque no todos los delitos se cometen en motocicletas. (Por José Luis Jiménez Castro)