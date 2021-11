Enfocado en la obra “D’mente”, el actor Ari Telch aseguró que ha rechazado varios proyectos por no cumplir sus necesidades, tanto actorales como personales:

“No importa, a los actores de repente nos suena el teléfono, nos entusiasma algo y nos embarcamos, pero bueno, en este momento yo he estado muy contento dedicandome al 100 a D’mente, pues sí, he rechazado un par de cosas, pero tiene que ver conmigo, con lo que yo deseo, lo que quiero, lo que necesito, etc”.

Ari Telch regresa este jueves 4 de noviembre a Guadalajara con la puesta en escena D´Mente que ofrecerá una única función en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)