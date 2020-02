Debido a que la persona que agredió el cuadro de la Virgen de Guadalupe en la Catedral no cuenta con recursos y padece de sus facultades, no le pueden ser imputables los daños a la imagen religiosa, porque lo que será responsabilidad de la Arquidiócesis, apoyados por expertos del INAH, los costos de la restauración del cuadro que data del siglo XVIII y su autor es el pintor novohispano José de Alcíbar.

El presbítero, Eduardo Gómez Bacerra, coordinador diocesano de la Comisión de Arte Sacro, comentó:

“Si hay un seguro de parte del gobierno, porque son propiedad de la nación y ya veremos también este trabajo como lo vamos a realizar”.

De la denuncia se le dio vista al Ministerio Público Federal y local.

Este miércoles se realizará el análisis de las dos zonas de daños en el cuadro, en manos y pies de la Virgen y se solicitará la licencia del INAH.

La obra no saldrá de Catedral, sino será rehabilitada en la sala especializada del museo de la Arquidiócesis, se aprovechará para hacerle una intervención integral. (Por Héctor Escamilla Ramírez)