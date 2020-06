La Arquidiócesis de Guadalajara recibirá este lunes el dictamen sobre el accidente ocurrido la semana pasada en la parroquia de Corpus Christi, donde se desplomó la bóveda y causó lesiones a 14 personas. El arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega adelantó:

“En cuanto a las causas no hemos recibido el peritaje definitivo, pero parece que todo apunta a falta de cálculocde la estructura del techo, falta de mantenimiento también han señalado por ahí y posiblemente la movilidad del terreno”.

Señaló que hay una comisión en la arquidiócesis que vigila los procesos constructivos de los centros de culto, aunque no descarta que muchas veces en las edificaciones no se atiendan todas las medidas.

Señaló que habrá una revisión de templos, sobre todo aquellos que por su antigüedad pudieran implicar un riesgo a los feligreses. (Por Héctor Escamilla Ramírez)