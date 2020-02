La Secretaría de Salud Jalisco arrancó oficialmente la lucha contra el dengue este 2020, con la esperanza de reducir la incidencia de la enfermedad registrada durante el año pasado.

La Jefa del Departamento de Vectores y Zoonosis de la dependencia, María Isabel Higuera Torres, informó que se han formado cuadrillas para ir hasta los negocios y domicilios para explicarles lo que al parecer no han entendido muchas personas es decir, que la prevención inicia en casa.

“Lo que estamos haciendo ahorita es no solamente dar la información a la población, sino llevarlo a cabo. Llevar a cabo la práctica, que no solamente sea la teoría, sino acompañarlos en casa, acompañar a las personas de las instituciones para decirle: mira, aquí tienes un riesgo. Habitualmente visualizamos como riesgo los tinacos, alguna maceta, una cubeta con agua, pero hay muchos otros lugares que debemos identificar.”

La funcionaria estatal reiteró que la fumigación en las calles es solamente una parte del proceso para evitar el dengue, pero no la más importante. (Por José Luis Escamilla)