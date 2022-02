En cinco puntos simultáneos arrancaron los llamados Módulos Seguros, que son un nuevo intento de las autoridades por sacar de circulación armas ilegales transportadas en vehículos particulares.

Uno de estos dispositivos se ubicó en la glorieta de la colonia Tabachines del municipio de Zapopan donde policías viales, estatales, municipales y de la Guardia Nacional detuvieron por algunos instantes vehículos al azar.

Así se refirieron al respecto algunos automovilistas.

“No me gusta, la neta. No se me hace chido que nos estén parando. Me están manoseando todo y la neta es que ya traen una famita algunos de que andan metiendo cosas”. “No pos para mí esta bien que chequen que este todo bien pues”.

En este módulo instalado en la colonia Tabachines son revisados por igual vehículos particulares y de carga.

Se verifica que las placas no tengan reporte de robo y en algunos casos se pide a los automovilistas que bajen para buscar objetos prohibidos.