El Gobierno federal inició en Jalisco el programa de “tren de repavimentación” para dar conservación periódica a carreteras federales libres, informa la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Los trabajos comenzaron en 38 kilómetros de la Carretera Federal 80, en tramos de Barra de Navidad a Guadalajara, con frentes simultáneos en municipios como Autlán y Cihuatlán.

El plan también contempla la carretera Guadalajara–Tepic y tramos hacia Ameca.

A nivel nacional, el programa opera con 30 trenes y una inversión superior a mil 700 millones de pesos.