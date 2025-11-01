El Gobierno federal inició en Jalisco el programa de “tren de repavimentación” para dar conservación periódica a carreteras federales libres, informa la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Los trabajos comenzaron en 38 kilómetros de la Carretera Federal 80, en tramos de Barra de Navidad a Guadalajara, con frentes simultáneos en municipios como Autlán y Cihuatlán.
El plan también contempla la carretera Guadalajara–Tepic y tramos hacia Ameca.
A nivel nacional, el programa opera con 30 trenes y una inversión superior a mil 700 millones de pesos.
Arrancan obras en carreteras de Jalisco con los llamados “trenes de repavimentación”
