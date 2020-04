Ante la propuesta de modificar la forma de repartir el dinero y salir del pacto fiscal con el Gobierno Federal, la diputada por Morena en Jalisco, María Esther López Chávez, acusó de incongruente al Gobierno local.

La legisladora recordó que desde diciembre de 2018 espera en los cajones una propuesta para modificar el reparto del dinero, pero del Estado a los municipios.

La propuesta es elevar de 22 a 23 por ciento el monto del dinero que se entrega a los municipios producto de la recaudación de impuestos propios.

“Para nosotros es una gran incongruencia lo que dice y hace en estos momentos tan álgidos y tan difíciles porque a su vez con el propio Estado que él gobierna no, no lo hace, no hay la búsqueda del verdadero bienestar de todos los municipios de manera justa”.

Con ese cambio, los municipios recibirían 700 millones de pesos más de recursos estatales. (Por Mireya Blanco)