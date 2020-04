El arresto por 36 horas que se implementará en esta contingencia sanitaria sólo aplicará en caso de reincidencia o de negativa rotunda de los ciudadanos a usar cubrebocas o atender el aislamiento.

Voceros de la policía de Guadalajara señalaron que las autoridades primero amonestarán a quien incumpla las disposiciones. Si posteriormente se topan de nuevo con esta persona o reincide violentamente en no acatar el aislamiento o no usar cubrebocas, será procesado por la falta administrativa.

Se informó que las personas, salvo duda de la autoridad, no serán hostigadas para saber sus actividades o a donde se dirigen. No obstante si se procederá a amonestarlos cuando se les detecte corriendo, haciendo ejercicio, concentraciones como fiestas y reuniones o varias personas acudiendo a realizar compras, pues evidentemente no se está acatando el aislamiento. De no atender procede también la falta administrativa.

Autoridades realizarán una campaña con datos de la Dirección de Asuntos Internos para denunciar atropellos e irregularidades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)