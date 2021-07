Luego de perder en las pasadas elecciones, el actor Arturo Carmona regresa a los sets de televisión para formar parte de la telenovela “S.O.S me estoy enamorando”, sin embargo, no descarta regresar a la política en las próximas elecciones, así lo reveló en exclusiva para Notisistema:

“Estamos ahorita incorporándonos a la producción de Lucero Suárez, una telenovela que se llama S.O.S, y me incorporo a otra en diciembre, vamos a darnos un espacio, al menos en forma electoral y ya veremos en un año, año y medio si volvemos a las filas de la política”.

Arturo Carmona aseguró que para cada faceta que le ha presentado la vida, sea actor, futbolista o político, se ha preparado para poder llevar a cabo un buen trabajo. (Por Katia Plascencia Muciño)