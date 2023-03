Un duelo entre matadores de Aguascalientes se vivirá el domingo en la corrida de triunfadores de la Plaza Nuevo Progreso entre Arturo Macías y Juan Pablo Sánchez.

El llamado “Cejas” dice que será una tarde especial, por lo que representa estar en Guadalajara: “Un sueño hecho realidad la verdad, he soñado con poder entrar al corazón de los Tapatíos, porque la Plaza Nuevo Progreso representa mucho para mi. Fue donde debuté como novillero, la primera vez que vestí un traje de luces fue con ustedes, y fue de orgullo. Me siento en plenitud y con mucho agradecimiento por el recibimiento de la gente ante mi toreo”.

Macías además dice llegar en su mejor momento ya que vive una gran temporada con varios triunfos este año.

“Muchas plazas de primera, triunfos fuertes, la verdad muy contentos porque todos los domingos he toreado, quitando estos últimos dos. En todos he salido a hombros, en León, Guadalajara, Mérida, Jalpa, fui a Valladolid, acabó de cortar 3 orejas en Autlán, y la verdad es que no paramos”.

También estará en el ruedo el rejoneador Fauro Aloi con 6 toros de la ganadería de Arroyo Zarco. (Por Martín Navarro Vásquez)