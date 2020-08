En la zona de la Normal, la Normal, la Normal por falta de luz los asaltos son diario, diario, diario.

Desde hace un año sobre todo de noche, o bien a temprana hora cuando todo está oscuro, salir a la calle es arriesgar la vida.

“Incluso un compañero que acaba de salir a trabajar lo asaltaron a las cinco de la mañana, le quitaron su celular, le quitaron mil pesos que traía su cartera y su papá ya no lo dejó ir a trabajar, bueno por la zona, porque esta bien peligroso. De hecho ahí lo que es al lado de La Normal está totalmente oscura y se ponen ahí las personas para poderte asaltar y como no pasan las patrullas por esa zona”.

Ni la SIOP, ni el ayuntamiento de Guadalajara, ni la Comisión Federal de Electricidad han dado respuesta por qué en la zona de La Normal, en Alcalde Barranquitas, no hay luz desde que comenzaron las obras. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Google Mpas)