Luego que la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado radicó la solicitud de juicio político contra varios ex alcaldes tapatíos y de paso contra el actual interino, Eduardo Martínez Lomelí, por su responsabilidad en el desarrollo del proyecto Iconia, el edil afirmó que es un tema que no le quita el sueño y que fue parte de las reacciones del proceso electoral:

“Estamos muy tranquilos, de hecho hay una mesa de trabajo en los próximos días que estaremos haciendo la invitación para precisar algunos de los temas de los cuales creo que existen dudas y confusiones sobre el tema de Iconia”.

Anticipan la ruta jurídica y concluyen que no causará mayores problemas.

El juicio político fue interpuesto por el presidente de la FEU, Javier Armenta y representantes del organismo Únete Huentitán. (Por Héctor Escamilla Ramírez)